FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Segro-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Segro eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Segro-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Segro-Papier an diesem Tag 4,02 GBP wert. Bei einem Segro-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 248,925 Segro-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Segro-Anteile wären am 11.11.2025 1 821,13 GBP wert, da der Schlussstand 7,32 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82,11 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Segro belief sich jüngst auf 9,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at