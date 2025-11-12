Segro Aktie

Segro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitables Segro-Investment? 12.11.2025 10:03:49

FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Segro-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Segro eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Segro-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Segro-Papier an diesem Tag 4,02 GBP wert. Bei einem Segro-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 248,925 Segro-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Segro-Anteile wären am 11.11.2025 1 821,13 GBP wert, da der Schlussstand 7,32 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82,11 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Segro belief sich jüngst auf 9,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Segro PLC (REIT)mehr Nachrichten