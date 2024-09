FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Severn Trent-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.09.2021 wurde die Severn Trent-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 27,99 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 35,727 Severn Trent-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Severn Trent-Papiers auf 26,90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 961,06 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 3,89 Prozent.

Severn Trent erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at