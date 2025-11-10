Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am ersten Tag der Woche fort.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,71 Prozent stärker bei 9 751,23 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,776 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 682,57 Punkte an der Kurstafel, nach 9 682,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 682,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 754,07 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 427,47 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 095,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 8 072,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 18,05 Prozent zu. Bei 9 787,63 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Diageo (+ 6,67 Prozent auf 18,42 GBP), Fresnillo (+ 4,65 Prozent auf 22,94 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4,40 Prozent auf 3,82 GBP), Ocado Group (+ 3,14 Prozent auf 2,03 GBP) und Antofagasta (+ 3,12 Prozent auf 28,08 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil J Sainsbury (-1,55 Prozent auf 3,44 GBP), National Grid (-1,51 Prozent auf 11,53 GBP), Rightmove (-1,32 Prozent auf 5,66 GBP), BT Group (-1,28 Prozent auf 1,77 GBP) und Severn Trent (-1,28 Prozent auf 27,83 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 511 345 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,409 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die WPP 2012-Aktie hat mit 4,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

