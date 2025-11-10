WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Kursentwicklung im Fokus
|
10.11.2025 09:28:47
Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen
Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,71 Prozent stärker bei 9 751,23 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,776 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 682,57 Punkte an der Kurstafel, nach 9 682,57 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 682,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 754,07 Zähler.
FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 10.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 427,47 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 095,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 8 072,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 18,05 Prozent zu. Bei 9 787,63 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Diageo (+ 6,67 Prozent auf 18,42 GBP), Fresnillo (+ 4,65 Prozent auf 22,94 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4,40 Prozent auf 3,82 GBP), Ocado Group (+ 3,14 Prozent auf 2,03 GBP) und Antofagasta (+ 3,12 Prozent auf 28,08 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil J Sainsbury (-1,55 Prozent auf 3,44 GBP), National Grid (-1,51 Prozent auf 11,53 GBP), Rightmove (-1,32 Prozent auf 5,66 GBP), BT Group (-1,28 Prozent auf 1,77 GBP) und Severn Trent (-1,28 Prozent auf 27,83 GBP) unter Druck.
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 511 345 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,409 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus
Die WPP 2012-Aktie hat mit 4,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|31,23
|-0,95%
|AstraZeneca PLC
|151,15
|0,80%
|BT Group plc
|2,02
|-1,94%
|Diageo plc
|21,00
|2,44%
|Fresnillo PLC
|27,20
|0,67%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,35
|0,39%
|J. Sainsbury plc
|3,84
|41,18%
|Legal & General plc
|2,80
|0,00%
|National Grid plc
|13,20
|-1,49%
|Ocado Group PLC
|2,36
|1,25%
|Rightmove PLC Registered Shs
|6,40
|0,79%
|Severn Trent plc
|31,60
|-1,86%
|Smiths PLC
|28,30
|-1,12%
|WPP 2012 PLC
|3,40
|6,25%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 862,41
|0,77%