FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vodafone Group von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das Vodafone Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,29 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Vodafone Group-Aktie investiert hat, hat nun 7 731,560 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 480,13 GBP, da sich der Wert eines Vodafone Group-Anteils am 18.07.2024 auf 0,71 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,20 Prozent verringert.

Alle Vodafone Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at