FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ashtead-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ashtead-Investment gewesen.

Am 14.11.2020 wurde die Ashtead-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ashtead-Papier 31,77 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 314,736 Ashtead-Aktien im Depot. Die gehaltenen Ashtead-Aktien wären am 13.11.2025 15 176,55 GBP wert, da der Schlussstand 48,22 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 51,77 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Ashtead zuletzt 20,52 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at