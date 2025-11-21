FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Prudential-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.11.2024 wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prudential-Anteile bei 6,35 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investierten, hätten nun 157,381 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 10,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 651,72 GBP wert. Damit wäre die Investition 65,17 Prozent mehr wert.

Alle Prudential-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at