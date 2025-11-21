Prudential Aktie

WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541

Lukratives Prudential-Investment? 21.11.2025 10:04:50

FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Prudential-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.11.2024 wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prudential-Anteile bei 6,35 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investierten, hätten nun 157,381 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 10,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 651,72 GBP wert. Damit wäre die Investition 65,17 Prozent mehr wert.

Alle Prudential-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.08.24 Prudential Hold Deutsche Bank AG
Prudential plc

Prudential plc 11,80 -1,67%

10:06 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

