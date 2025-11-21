Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|Lukratives Prudential-Investment?
|
21.11.2025 10:04:50
FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 21.11.2024 wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prudential-Anteile bei 6,35 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Prudential-Aktie investierten, hätten nun 157,381 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 10,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 651,72 GBP wert. Damit wäre die Investition 65,17 Prozent mehr wert.
Alle Prudential-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Prudential plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Prudential plc
|11,80
|-1,67%
