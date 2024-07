FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Rolls-Royce-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 01.07.2019 wurde die Rolls-Royce-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,94 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 339,868 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.06.2024 gerechnet (4,57 GBP), wäre die Investition nun 1 552,52 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 55,25 Prozent.

Am Markt war Rolls-Royce jüngst 38,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at