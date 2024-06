FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Severn Trent-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Severn Trent-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24,99 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Severn Trent-Papier investiert hätte, hätte er nun 40,016 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Severn Trent-Aktien wären am 19.06.2024 963,19 GBP wert, da der Schlussstand 24,07 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -3,68 Prozent.

Severn Trent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at