Admiral Group Aktie

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

Lukrative Admiral Group-Anlage? 24.11.2025 10:04:16

FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Admiral Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Admiral Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Admiral Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,89 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Admiral Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,293 Admiral Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 198,36 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 21.11.2025 auf 31,52 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 98,36 Prozent.

Am Markt war Admiral Group jüngst 9,66 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

