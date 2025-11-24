Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Lukrative Admiral Group-Anlage?
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Admiral Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Admiral Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,89 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Admiral Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,293 Admiral Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 198,36 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 21.11.2025 auf 31,52 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 98,36 Prozent.
Am Markt war Admiral Group jüngst 9,66 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Admiral Group PLCmehr Nachrichten
Analysen zu Admiral Group PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Admiral Group PLC
|35,40
|-0,90%