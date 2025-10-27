FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barratt Developments-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Barratt Developments-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Barratt Developments-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Barratt Developments-Anteile betrug an diesem Tag 3,80 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 263,019 Barratt Developments-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Barratt Developments-Aktie auf 4,09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 076,80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,68 Prozent.

Der Börsenwert von Barratt Developments belief sich jüngst auf 5,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

