WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

Profitabler Barratt Developments-Einstieg? 03.11.2025 10:04:18

FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Barratt Developments von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Barratt Developments-Investment verlieren können.

Die Barratt Developments-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Barratt Developments-Anteile bei 5,13 GBP. Bei einem Barratt Developments-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 949,477 Barratt Developments-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.10.2025 auf 3,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 335,88 GBP wert. Mit einer Performance von -26,64 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Barratt Developments war somit zuletzt am Markt 5,32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

