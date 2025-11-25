Bunzl Aktie

WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

Bunzl-Performance im Blick 25.11.2025 10:03:41

FTSE 100-Wert Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bunzl-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Bunzl-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 25.11.2024 wurden Bunzl-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,46 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 282,008 Bunzl-Anteilen. Die gehaltenen Bunzl-Anteile wären am 24.11.2025 5 984,21 GBP wert, da der Schlussstand 21,22 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 40,16 Prozent.

Am Markt war Bunzl jüngst 6,86 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bunzl plc

Bunzl plc 24,06

