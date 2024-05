FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centrica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Centrica-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Centrica-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Centrica-Aktie bei 0,55 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Centrica-Aktie investiert hat, hat nun 18 335,167 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 430,14 GBP, da sich der Wert eines Centrica-Papiers am 15.05.2024 auf 1,44 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 164,30 Prozent zugenommen.

Am Markt war Centrica jüngst 7,34 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at