Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|Profitables Centrica-Investment?
|
06.11.2025 10:03:50
FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 06.11.2020 wurde die Centrica-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Centrica-Papier an diesem Tag bei 0,39 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, befänden sich nun 257,513 Centrica-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Centrica-Aktien wären am 05.11.2025 454,90 GBP wert, da der Schlussstand 1,77 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 354,90 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Centrica belief sich zuletzt auf 8,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
