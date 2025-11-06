Centrica Aktie

Centrica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229

Profitables Centrica-Investment? 06.11.2025 10:03:50

FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Centrica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Centrica-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 06.11.2020 wurde die Centrica-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Centrica-Papier an diesem Tag bei 0,39 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, befänden sich nun 257,513 Centrica-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Centrica-Aktien wären am 05.11.2025 454,90 GBP wert, da der Schlussstand 1,77 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 354,90 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Centrica belief sich zuletzt auf 8,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Centrica plc 1,98 -1,00% Centrica plc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

