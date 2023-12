FTSE 100-Wert Centrica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Centrica von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Centrica-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 14.12.2013 wurden Centrica-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,23 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Centrica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 094,059 Centrica-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.12.2023 auf 1,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 526,61 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 4 526,61 GBP entspricht einer negativen Performance von 54,73 Prozent.

Centrica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,80 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at