FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,71 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Coca-Cola HBC-Aktie investiert, befänden sich nun 67,981 Coca-Cola HBC-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coca-Cola HBC-Papiere wären am 11.03.2024 1 659,42 GBP wert, da der Schlussstand 24,41 GBP betrug. Das entspricht einer Zunahme von 65,94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 9,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

