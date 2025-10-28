FTSE 100-Wert Coca-Cola HBC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola HBC-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Coca-Cola HBC gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Coca-Cola HBC-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 27,56 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 36,284 Coca-Cola HBC-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2025 gerechnet (34,78 GBP), wäre das Investment nun 1 261,97 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,20 Prozent erhöht.

Coca-Cola HBC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,67 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at