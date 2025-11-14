Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Lukrative Halma-Anlage?
|
14.11.2025 10:03:43
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Halma-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Halma-Anteile an diesem Tag 24,19 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hat, hat nun 41,339 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 398,10 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 13.11.2025 auf 33,82 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 398,10 GBP entspricht einer Performance von +39,81 Prozent.
Jüngst verzeichnete Halma eine Marktkapitalisierung von 13,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halma PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.11.25
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
31.10.25
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.10.25
|FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.10.25
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.10.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
10.10.25
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.10.25
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)