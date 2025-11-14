FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Halma-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Halma-Anteile an diesem Tag 24,19 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hat, hat nun 41,339 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 398,10 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 13.11.2025 auf 33,82 GBP belief. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 398,10 GBP entspricht einer Performance von +39,81 Prozent.

Jüngst verzeichnete Halma eine Marktkapitalisierung von 13,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at