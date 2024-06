FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse BTE Handel mit Informa-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Informa-Anteile bei 8,18 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Informa-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,229 Informa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2024 auf 8,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,74 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 11,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at