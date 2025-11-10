FTSE 100-Wert Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Intermediate Capital Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,31 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investierten, hätten nun 81,268 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,33 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 570,91 GBP wert. Damit wäre die Investition um 57,09 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Intermediate Capital Group betrug jüngst 5,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at