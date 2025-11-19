Rentokil Initial PlcShs Aktie
WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11
FTSE 100-Wert Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rentokil Initial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 19.11.2024 wurde das Rentokil Initial-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Rentokil Initial-Papier an diesem Tag bei 4,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 247,402 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 982,19 GBP, da sich der Wert einer Rentokil Initial-Aktie am 18.11.2025 auf 3,97 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rentokil Initial belief sich zuletzt auf 10,15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
