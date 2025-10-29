Rentokil Initial PlcShs Aktie

Rentokil Initial PlcShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ3A / ISIN: GB00B082RF11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Investition 29.10.2025 10:04:44

FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Rentokil Initial-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rentokil Initial-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Rentokil Initial-Aktie 5,44 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 183,688 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 792,80 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 28.10.2025 auf 4,32 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,72 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Rentokil Initial eine Börsenbewertung in Höhe von 10,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rentokil Initial PlcShsmehr Nachrichten