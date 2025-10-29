FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Rentokil Initial-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rentokil Initial-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Rentokil Initial-Aktie 5,44 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 183,688 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 792,80 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Anteils am 28.10.2025 auf 4,32 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,72 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Rentokil Initial eine Börsenbewertung in Höhe von 10,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at