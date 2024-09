FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rolls-Royce-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Rolls-Royce-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Rolls-Royce-Papier an diesem Tag 2,66 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 376,003 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 978,53 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 97,85 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Rolls-Royce eine Börsenbewertung in Höhe von 44,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at