FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Standard Chartered-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Standard Chartered-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Standard Chartered-Aktie an diesem Tag bei 4,00 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hat, hat nun 2 502,571 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 35 661,64 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 24.10.2025 auf 14,25 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 256,62 Prozent zugenommen.

Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 32,55 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at