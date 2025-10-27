Standard Chartered Aktie
FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Standard Chartered-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Standard Chartered-Aktie an diesem Tag bei 4,00 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hat, hat nun 2 502,571 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 35 661,64 GBP, da sich der Wert eines Standard Chartered-Papiers am 24.10.2025 auf 14,25 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 256,62 Prozent zugenommen.
Der Standard Chartered-Wert an der Börse wurde auf 32,55 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
