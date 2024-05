FTSE 100-Wert United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der United Utilities-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die United Utilities-Aktie bei 9,89 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die United Utilities-Aktie investierten, hätten nun 10,111 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2024 110,26 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,91 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 10,26 Prozent.

Alle United Utilities-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at