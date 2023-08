FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Vodafone Group-Investment eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Vodafone Group-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 1,92 GBP. Bei einem Vodafone Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 521,512 Vodafone Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vodafone Group-Papiers auf 0,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 374,08 GBP wert. Damit wäre die Investition um 62,59 Prozent gesunken.

Vodafone Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at