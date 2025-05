FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vodafone nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 80 auf 85 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Telekomkonzern habe die eigenen ursprünglichen Ziele erreicht und auch die Markterwartungen mehrheitlich erfüllt, schrieb Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Er hob seine Schätzungen für den freien Liquiditätszufluss (FCF) an. Allerdings bleibe die operative Lage im wichtigsten Einzelmarkt herausfordernd. Ein aus den Verkaufserlösen von Aktivitäten in Spanien und Italien gespeistes Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro sollte dagegen den Aktienkurs stützen./rob/gl/he



