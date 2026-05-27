Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
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27.05.2026 15:58:50
Full Transcript: Capri Holdings Q4 2026 Earnings Call
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