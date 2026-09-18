Pizza Pizza Royalty Aktie
WKN DE: A1KA03 / ISIN: CA72585V1031
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18.09.2026 10:17:17
Full Transcript: Pizza Pizza Royalty Q2 2026 Earnings Call
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