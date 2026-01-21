Fulton Financial Aktie
WKN: 922244 / ISIN: US3602711000
|
21.01.2026 23:04:15
Fulton Financial Corp. Q4 Income Advances
(RTTNews) - Fulton Financial Corp. (FULT) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $96.40 million, or $0.53 per share. This compares with $66.05 million, or $0.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.9% to $266.04 million from $253.65 million last year.
Fulton Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $96.40 Mln. vs. $66.05 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.36 last year. -Revenue: $266.04 Mln vs. $253.65 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fulton Financial Corp.
|
20.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.01.26
|Ausblick: Fulton Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.01.26