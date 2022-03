Gebrauchtwagen von Tesla überproportional teuer

Die extremen Ölpreise, aber auch Naturkatastrophen in allen Teilen der Welt heizen die Nachfrage nach Elektroautos an. So wundert es nicht, dass auch der Gebrauchtwagenmarkt davon profitiert. Doch warum steigen die Preise beim Branchenprimus Tesla so rasant?

• Große Nachfrage nach Elektrofahrzeugen• Lieferzeiten bis 2023• Gewinne auf dem Elektro-Gebrauchtwagenmarkt

Der deutsche Automarkt zeigt nach dem schwachen Vorjahr zum Jahresstart 2022 leichte Erholungstendenzen. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr geht voll auf das Konto von Elektrofahrzeugen. Der US-Autobauer Tesla ist jetzt auch in Deutschland auf Platz 1 der beliebtesten Elektroautos. Vor allem der Model 3 und der zukünftig in Brandenburg, Grünheide gebaute Model Y erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Auch in den USA steigen die Bestellungen von Tesla-Fahrzeugen rasant an. Ein Grund für den Umstieg auf Elektroautos sind die durch den Krieg in der Ukraine extrem hohen Gas- und Ölpreise. Präsident Biden drängt auf eine Energiewende und die Einführung neuer Elektrofahrzeuge und das in einem Markt, in dem Tesla bereits mit 80 Prozent den größten Marktanteil besitzt.



Sehr lange Lieferzeiten

Die Wartezeiten für Neuwagen lagen bei Tesla in der Vergangenheit schon bei mehren Monaten. Die Situation hat sich aber mit coronabedingten Schwierigkeiten in der Lieferkette und der Halbleiterknappheit zusehends verstärkt. Laut TESLAMAG beträgt die Lieferzeit für einen Tesla Model 3 in den USA zirka vier bis fünf Monate und in Europa wurden geplanten Auslieferungen von Neubestellungen sogar auf Februar 2023 verschoben. In Australien beträgt die Lieferzeit laut THE DRIVEN drei bis sieben Monate, da das Land mit seinem Linksverkehr von Angebot und Nachfrage in Großbritannien abhängig ist.



Angespannter Gebrauchtwagenmarkt

Auch die Nachfrage nach gebrauchten Tesla schießt in die Höhe und damit explodieren die Preise. Das Model 3 habe, laut Bloomberg, bei den Gebrauchtwagen "den Rahmen gesprengt". Besitzer von Elektrofahrzeugen nutzen Knappheit und lange Wartezeiten, um ihre Autos zu hohen Preisen zu verkaufen. Die Nachfrage ist da, die Käufer sind offensichtlich bereit die hohen Preise zu bezahlen. "Der Wiederverkaufswert von E-Fahrzeugen ist im Allgemeinen viel höher als der eines entsprechenden Benzin- oder Dieselfahrzeugs", sagt Riz Akhtar, Gründer der EV-Verkaufsanalyseseite Carloop. Dass Fahrzeuge mit mehreren Tausend Kilometern auf dem Tacho über ihrem ursprünglichen Kaufpreis wiederverkauft werden, ist jedoch ein neues Phänomen. Einzelne Verkaufsangebote von Teslas Massenmarktfahrzeug Model 3 scheinen mit Aufschlägen von bis zu 100 Prozent zwar unrealistisch, zeigen jedoch, wie spekulativ sich der Gebrauchtwagenmarkt in diesem Segment entwickelt.

Das Phänomen derart hoch gehandelter Elektrofahrzeuge ist auch bei anderen Herstellern aus dem EV-Segment zu sehen, selbst Wartelistenplätze für Elektro-Neuwagen werden hoch gehandelt. So verlangen beispielsweise in China Inhaber von Wartelistenplätzen exorbitante Aufpreise auf den Weiterverkauf ihrer Vorbestellungen für den ET7 von NIO, berichtet etwa das Branchenportal CnEVPost.



Redaktion finanzen.at