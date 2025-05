Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien

Generalversammlung der Warteck Invest AG



21.05.2025 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung 21. Mai 2025, 19.30 Uhr Zur sofortigen Veröffentlichung Medienmitteilung (PDF) Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR ● Alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt ● Alle Verwaltungsräte wiedergewählt ● Schaffung eines Kapitalbands ● Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie Zustimmung zu sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats



An der 135. ordentlichen Generalversammlung, welche im Volkshaus in Basel stattfand, haben die zahlreich erschienenen Aktionärinnen und Aktionäre von Warteck Invest sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zugestimmt. Wiederwahl aller Verwaltungsräte und Mitglieder des Vergütungsausschusses



Alle vier bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden mit grossem Mehr für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Kurt Ritz wurde als Präsident des Verwaltungsrats mit grossem Mehr für ein Jahr wiedergewählt. Alle vier Verwaltungsratsmitglieder wurden zudem für die Amtsdauer von einem Jahr in den Vergütungsausschuss wiedergewählt. Schaffung eines Kapitalbands



Um die nötige Flexibilität zur Finanzierung der Projektpipeline und für künftige Wachstumsschritte sicherzustellen, hat die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats zur Schaffung eines Kapitalbands zugestimmt. Damit wird der Verwaltungsrat ermächtigt, innerhalb der nächsten fünf Jahre neue Aktien im gesamten Nennwert von maximal 50% des bisherigen Aktienkapitals bzw. maximal 154‘687 neue Aktien herauszugeben. Ausschüttung von CHF 70.- pro Aktie



Die Generalversammlung beschloss auf Antrag des Verwaltungsrats, eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Dividende von CHF 70.00 pro Namenaktie auszuschütten. Die Ausschüttung erfolgt zu CHF 35.00 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei), zu CHF 11.95 aus dem Bilanzgewinn und zu CHF 23.05 aus den statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven.



Mit dieser Ausschüttung ergibt sich, bezogen auf den Kurs der Namenaktie per Ende 2024, eine attraktive Dividendenrendite von 3.7%. Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 27. Mai 2025. Gefüllte Projekt-Pipeline



Vor der Behandlung der offiziellen Traktanden durch den Präsidenten orientierte der CEO Daniel Petitjean die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre über die bestehende Projekt-Pipeline und über ausgewählte Projeke. Die Projekt-Pipeline für die kommenden Jahre umfasst insgesamt 13 Sanierungs- und 4 Arealentwicklungsprojekte mit einem Volumen von rund CHF 225 Mio. Ausblick



Die Gesellschaft verfügt über ein hinsichtlich Geografie, Nutzung und Mieterschaft gut diversifiziertes Immobilien-Portfolio mit einer ausgezeichneten Qualität der Liegenschaften. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind überzeugt, dass mit dem qualitativ hochwertigen Immobilienportfolio, der gut gefüllten Projekt-Pipeline und der soliden Finanzierungsstruktur die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Entwicklung von Warteck Invest weiterhin gegeben sind. Firmenportrait Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12.2024 von CHF 1'035.4 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

