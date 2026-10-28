Genmab A-S Aktie
WKN: 565131 / ISIN: DK0010272202
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28.10.2026 18:44:48
Genmab Stock Hits 52-Week High - Here's Why
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Nachrichten zu Genmab A-S
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Genmab A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Genmab A-S legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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22.07.26
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06.05.26
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Analysen zu Genmab A-S
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