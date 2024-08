Geplante Jobstreichungen: Neuer HSBC-Chef will wohl mittleres Management straffen - Aktie etwas schwächer

Wie Bloomberg berichtet, will er Stellen im mittleren Management abbauen. Der Manager, der am Montag Noel Quinn als CEO ablöst, werde voraussichtlich Positionen unter den Länderchefs des Konzerns streichen. Die Pläne seien aber noch in einem frühen Stadium, so Bloomberg. HSBC reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme von Dow Jones Newswires.

Die HSBC-Aktie notiert in London zeitweise 0,56 Prozent tiefer bei 6,57 GBP.

LONDON (Dow Jones)