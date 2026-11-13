Gerdau Aktie
WKN: 915270 / ISIN: US3737371050
|
13.11.2026 18:30:02
Gerdau: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Gerdau (NYSE:GGB) announced a North American EBITDA margin, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, of 27.7%. Long-term investors should care because high profitability in North America is offsetting persistent steel import pressures in Brazil.
Three things management said stand out.
Heavy spending on data centers and energy projects keeps order volumes elevated in North America, helping insulate overall operating results from broader market choppiness.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gerdau S.A. (Spons. ADRS)
|
25.10.26
|Ausblick: Gerdau veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Gerdau zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Gerdau zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Gerdau präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Gerdau S.A. (Spons. ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gerdau S.A. (Vz.)
|3,86
|2,12%
|Gerdau S.A. (Spons. ADRS)
|3,96
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.