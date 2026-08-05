RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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05.08.2026 02:11:20
Germany: As temperatures rise, so does climate skepticism
Some 98% of active climate scientists say climate change is happening, and is man-made. Nonetheless, a new study shows the number of climate-change skeptics in Germany has increased. Why is that?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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