SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
07.07.2026 12:27:21
Germany: Record debt and a seismic policy shift
More money for the military, less for everything else, while debt continues to grow rapidly: such is Germany's draft budget for 2027. The Cabinet has approved it, now it needs to pass in parliament.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!