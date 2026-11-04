WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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04.11.2026 15:23:22
Germany sit out FIFA Under-15 World Cup as Russia return
Germany is one a handful of FIFA's 211 nations to refuse an invitation to play at the inaugural Under-15 World Cup. The tournament will also mark Russia's return to the FIFA fold.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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