WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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28.06.2026 17:07:21
Germany start 2026 World Cup with win over Curacao
For the first time since they won the tournament in 2014, Germany won their opening game at the World Cup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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