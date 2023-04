Gerresheimer-Aktie fällt zurück: Gerresheimer kann Umsatz in alle Bereichen zweistellig steigern

Wie der im MDAX notierte Hersteller von spezialisierten medizinischen Verpackungen mitteilte, steigerten alle Geschäftsbereiche ihren Umsatz prozentual zweistellig. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

In dem am 28. Februar beendeten ersten Geschäftsquartal erzielte Gerresheimer einen Umsatz von 458 Millionen Euro, was einem organischen Anstieg von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach. Analysten hatten in einem Konsens von Vara Research 440 Millionen Euro prognostiziert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte organisch um knapp ein Viertel auf 78 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,0 Prozent nach 16,6 Prozent im Vorjahr. Auch beim EBITDA hatten die Analysten im Konsens mit etwas weniger gerechnet. Die Marge hatten sie bei 17,1 Prozent gesehen.

Der bereinigte Konzerngewinn legte um 13,5 Prozent auf 23,7 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,71 Euro. Unter dem Strich verdiente die Gerresheimer AG gut 12 Millionen Euro nach 10,7 Millionen im Vorjahr.

Im laufenden Jahr rechnet Gerresheimer weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent. Auch das bereinigte EBITDA soll organisch um mindestens 10 Prozent steigen, während das bereinigte Ergebnis je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen soll.

Gerresheimer-CFO: Sind sehr zuversichtlich fürs Gesamtjahr

Die Gerresheimer AG ist nach einem starken Jahresauftakt gut in das laufende zweite Quartal gestartet und deutet eine Erhöhung der Jahresprognose im Sommer an. "Bei all den makroökonomischen Themen wollen wir nochmal ein gutes Quartal sicherstellen und dann im Juli ein Update zur Guidance geben", sagte Finanzvorstand Bernd Metzner im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Man schaue "schon sehr zuversichtlich auf das gesamte Jahr".

Für das zweite Quartal sei jedoch bereits zu sehen, "dass wir beim Umsatz zweistellig wachsen werden, dass wir beim EBITDA zweistellig wachsen werden, und auch bei der Marge werden zulegen können", sagte der Finanzvorstand. Eine konkrete Margenprognose für das Gesamtjahr gab er wegen der Inflation nicht ab. Durch die Weitergabe der höheren Preise werde die Marge verzerrt. "Technisch reduzieren Sie damit die Marge, nicht aber das absolute EBITDA."

Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte im laufenden Jahr wegen eines schwächeren Finanzergebnisses nicht mit dem EBITDA schritthalten können, weshalb der Konzern für diese Kennziffer nach wie vor ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht stellt.

"Es ist so, dass wir beim Finanzergebnis durch die höheren Zinsen belastet werden", sagte Metzner. Das sei aber überschaubar, weil 50 Prozent der Verschuldung fixiert sei, die anderen 50 Prozent variabel. Ein um 100 Basispunkte höherer Zins belaste Gerresheimer mit 5 Millionen Euro. Der Zinsanstieg sei bereits im Ausblick antizipiert. Auch hier könnte es bei der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal am 6. Juli eine Anpassung der Guidance geben.

Den deutlich negativen Cashflow im ersten Quartal begründete der Finanzvorstand mit dem teilweise saisonalen Geschäft bei Gerresheimer und Investitionen. Der Cashflow dürfte sich im Laufe des Geschäftsjahres 2022/23 verbessern, aber wie angekündigt negativ bleiben. "Aufgrund der Investitionen in profitable Wachstumsprojekte werden wir beim freien Cashflow im Gesamtjahr moderat negativ sein", so Metzner. "Es läuft wie geplant." Auf die Dividendenfähigkeit wirke sich das nicht aus: "Wir zahlen nach wie vor fleißig. Eine Dividende von 1,25 Euro pro Aktie - wie angekündigt - ist kein Problem."

Gerresheimer-Aktie nach starkem Jahresstart nur zeitweise gefragt

Ein starker Jahresstart von Gerresheimer hat den Aktien des Spezialverpackungsherstellers am Donnerstag zeitweise Rückenwind beschert. Die Titel stiegen im frühen XETRA-Handel zeitweise um 1,08 Prozent auf 93,20 Euro. Damit rückte das Zwischenhoch von 94 Euro aus dem März näher. Mittlerweile fällt der Kurs jedoch 1,9 Prozent zurück auf 90,45 Euro.

Eine starke Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas trieben Gerresheimer im ersten Quartal an. Der Konzern halte seine starke Wachstumsdynamik aufrecht, sagte ein Händler. Ein schwacher freier Barmittelfluss könnte jedoch noch Gewinnmitnahmen auslösen. Die Papiere haben 2023 als zweitbester Wert im MDax schon fast die Hälfte an Wert gewonnen.

Ähnlich wie der Händler argumentierte Analyst David Adlington von der Bank JPMorgan. Gerresheimer sei stark ins Jahr gestartet, die Pessimisten könnten sich aber auf den schwachen freien Barmittelfluss fokussieren.

Laut Gerresheimer geht der negative Free Cashflow aber auch auf eine höhere Mittelbindung im Net Working Capital, also dem Nettoumlaufvermögen, zurück. Finanzchef Bernd Metzner sagte der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX, dass dies auch an saisonalen Schwankungen liege. Das Betriebskapital werde zum Jahresanfang aufgebaut, im Jahresverlauf sinke es wieder. So seien Lagerbestände aufgebaut worden, auch um Liefersicherheit für die Kunden zu gewährleisten. Zudem wachse das Geschäft stark, mit den entsprechenden Folgen für das Betriebskapital.

