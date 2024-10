Gewinne in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im STOXX 50

Der Handel in Europa verlief schlussendlich in ruhigen Bahnen.

Am Freitag ging der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 4 438,68 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,071 Prozent auf 4 435,05 Punkte an der Kurstafel, nach 4 438,21 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 419,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 445,75 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,929 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 429,81 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 411,57 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 25.10.2023, mit 3 862,23 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,47 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 1,77 Prozent auf 50,22 GBP), Glencore (+ 1,53 Prozent auf 4,04 GBP), SAP SE (+ 0,91 Prozent auf 221,05 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,79 Prozent auf 48,75 CHF) und BP (+ 0,77 Prozent auf 4,05 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 469,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,98 Prozent auf 57,79 EUR), National Grid (-0,83 Prozent auf 9,99 GBP), AstraZeneca (-0,77 Prozent auf 116,06 GBP) und Unilever (-0,58 Prozent auf 47,62 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 22 163 425 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,377 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Santander-Aktie präsentiert mit 6,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 9,53 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

