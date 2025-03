NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktie von Rio Tinto beim Kursziel von 5920 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Sie ist laut einer am Dienstag vorliegenden Empfehlung nun der Favorit des Analysten Dominic O'Kane unter den Bergbauwerten in der EMEA-Region und die Einzige mit "Overweight" eingestufte. O'Kane erwartet eine anhaltende Outperformance des Papiers./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 20:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.