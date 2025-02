NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts der aktuellen Branchen-Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Ein wichtiges Fazit sei, dass der Minenkonzern zu den Unternehmen gehöre, die sich auf organisches Wachstum und/oder betriebliche Verbesserungen konzentrierten, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Konjunkturelle Risiken seien ein kurzfristiges Problem und könnten Kursschwankungen nach sich ziehen. Doch langfristig sieht er Wertpotenziale bei den meisten diversifizierten Bergbauunternehmen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 21:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.