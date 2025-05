Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Am Montag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 29 960,02 Punkte aufwärts. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 303,001 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,232 Prozent auf 29 818,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29 887,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 979,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 806,40 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 27 148,42 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.02.2025, den Stand von 27 584,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 27 441,23 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,49 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 30 505,59 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 3,52 Prozent auf 8,58 EUR), Bilfinger SE (+ 2,19 Prozent auf 74,80 EUR), LANXESS (+ 1,76 Prozent auf 27,78 EUR), Jungheinrich (+ 1,67 Prozent auf 35,30 EUR) und TUI (+ 1,47 Prozent auf 6,89 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TAG Immobilien (-2,08 Prozent auf 14,15 EUR), EVOTEC SE (-1,89 Prozent auf 7,06 EUR), HUGO BOSS (-1,25 Prozent auf 39,64 EUR), GEA (-1,21 Prozent auf 57,30 EUR) und AIXTRON SE (-1,06 Prozent auf 12,61 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 572 079 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 28,405 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

2025 weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at