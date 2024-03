Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Am Donnerstag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,24 Prozent fester bei 14 036,37 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,349 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,029 Prozent schwächer bei 13 998,90 Punkten in den Handel, nach 14 002,95 Punkten am Vortag.

Bei 14 036,37 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 998,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,64 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.02.2024, stand der SDAX noch bei 13 836,16 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 14.12.2023, bei 13 534,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 280,61 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,56 Prozent. Bei 14 067,87 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PNE (+ 2,92 Prozent auf 14,10 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 2,67 Prozent auf 3,65 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,64 Prozent auf 37,10 EUR), Nagarro SE (+ 1,38 Prozent auf 77,40 EUR) und Grand City Properties (+ 1,29 Prozent auf 9,42 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen ADTRAN (-5,77 Prozent auf 5,55 USD), KSB SE (-1,05 Prozent auf 566,00 EUR), SYNLAB (-0,90 Prozent auf 11,01 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-0,79 Prozent auf 1,01 EUR) und GFT SE (-0,74 Prozent auf 27,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AUTO1-Aktie. 40 052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,280 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,71 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at