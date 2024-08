Gewinne in Frankfurt: DAX liegt am Donnerstagmittag im Plus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Donnerstag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,34 Prozent auf 17 946,35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,714 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,516 Prozent höher bei 17 977,81 Punkten, nach 17 885,60 Punkten am Vortag.

Bei 18 009,44 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 939,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,913 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 15.07.2024, den Wert von 18 590,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 869,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 767,28 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,02 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit RWE (+ 2,27 Prozent auf 31,14 EUR), Hannover Rück (+ 1,18 Prozent auf 239,30 EUR), Continental (+ 1,06 Prozent auf 59,14 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 41,62 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,88 Prozent auf 13,50 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-0,85 Prozent auf 24,64 EUR), Zalando (-0,67 Prozent auf 22,26 EUR), Heidelberg Materials (-0,47 Prozent auf 88,70 EUR), Henkel vz (-0,41 Prozent auf 78,28 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,30 Prozent auf 134,16 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die RWE-Aktie aufweisen. 1 215 564 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 223,478 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 9,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at