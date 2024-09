Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit Gewinnen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch am Montagmorgen aufwärts.

Um 09:11 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,45 Prozent auf 18 384,08 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,753 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,424 Prozent stärker bei 18 379,52 Punkten, nach 18 301,90 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 353,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 384,08 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der DAX lag noch vor einem Monat, am 09.08.2024, bei 17 722,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der DAX auf 18 557,27 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der DAX auf 15 740,30 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,63 Prozent aufwärts. Bei 18 990,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 24,31 EUR), Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 14,92 EUR), Commerzbank (+ 1,61 Prozent auf 12,91 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,54 Prozent auf 92,26 EUR) und Infineon (+ 1,07 Prozent auf 29,29 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen adidas (-2,95 Prozent auf 214,20 EUR), EON SE (-0,30 Prozent auf 13,25 EUR), Daimler Truck (-0,29 Prozent auf 31,17 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,27 Prozent auf 32,82 EUR) und Porsche (-0,27 Prozent auf 66,24 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 326 827 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,475 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,58 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,35 Prozent die höchste Dividendenrendite.

