Gewinne in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Am Montag verbucht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 25 532,41 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 249,702 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,103 Prozent auf 25 369,50 Punkte an der Kurstafel, nach 25 343,43 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 588,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25 368,62 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 25 296,18 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 22.04.2024, mit 26 289,73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 28 253,09 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,87 Prozent nach. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 942,65 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 4,69 Prozent auf 8,94 EUR), AIXTRON SE (+ 4,50 Prozent auf 21,13 EUR), HUGO BOSS (+ 3,02 Prozent auf 37,91 EUR), KION GROUP (+ 2,98 Prozent auf 40,09 EUR) und Bechtle (+ 2,63 Prozent auf 40,52 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TUI (-4,64 Prozent auf 6,24 EUR), Aroundtown SA (-2,51 Prozent auf 2,02 EUR), Aurubis (-1,95 Prozent auf 72,90 EUR), HENSOLDT (-1,62 Prozent auf 33,94 EUR) und Delivery Hero (-1,57 Prozent auf 19,11 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 909 264 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,412 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at