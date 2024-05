Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent höher bei 18 488,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 412,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 542,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 08.04.2024, einen Wert von 18 300,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 971,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 959,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 11,00 Prozent auf 22,20 EUR), Henkel vz (+ 3,53 Prozent auf 82,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,67 Prozent auf 431,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,70 Prozent auf 233,10 EUR) und QIAGEN (+ 1,13 Prozent auf 40,17 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-5,47 Prozent auf 25,06 EUR), Porsche (-4,33 Prozent auf 81,34 EUR), BMW (-3,98 Prozent auf 100,05 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,69 Prozent auf 27,90 EUR) und Continental (-2,29 Prozent auf 62,18 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 688 560 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 200,156 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,72 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at