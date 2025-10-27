SAP Aktie
|234,25EUR
|2,65EUR
|1,14%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im dritten Quartal im widrigen Umfeld Widerstandskraft bewiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend. Er passte seine Wachstumsschätzungen an die starke Auftragslage an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
320,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
235,00 €
|
Abst. Kursziel*:
36,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
234,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|233,60
|0,86%
